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Тимошенко озвучила путь Украины к качественной и доступной медицине

среда, 27 февраля 2019, 18:27

Увеличение бюджета медицинской отрасли, внедрение медстрахования и специальных программ по отдельным заболеваниям - это ключевые структурные элементы концепции системы здравоохранения.

Об этом заявила кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко во время Национального медицинского форума "Качественная и доступная медицина", который состоялся в Киеве.

По словам лидера "Батькивщины", уже сейчас надо начать разрабатывать фундаментальные документы, в частности законопроект о национальной стратегии здравоохранения, который бы предусмотрел комплекс изменений в важнейшей отрасли нашей жизни.

Обсуждая концепцию системы здравоохранения вместе с участниками форума, она назвала ключевые ее структурные элементы.

Так, нужно существенно увеличить расходы из бюджета на здравоохранение.

"Невозможно, когда в развитых странах примерно 10-12% ВВП - государство финансирует, а у нас - 3%. Это означает, что в бюджетной политике здравоохранение на последнем месте", - отметила политик.

По ее убеждению, расходы из бюджета должны быть не ниже 6% ВВП.

Также нужно ввести медицинское страхование. И для пенсионеров, нетрудоспособных, несовершеннолетних оно должно быть за государственный счет и полноценное: в страховку должны включались все составляющие.

Третья составляющая концепции - специальные программы из бюджета по отдельным заболеваниям: для больных туберкулезом, диабетом, онкобольных.

Построение такой модели, поможет как минимум втрое увеличить бюджет, пойдет на здравоохранение.

Также важным будет реформирование и соответствующее оснащение ФАПов и достаточное финансирование первичного звена (выходить на 1000-1200 грн на одного пациента базового тарифа).

"Я гарантирую, что для проведения системных изменений у нас хватит политической воли. Все будет хорошо", - подытожила Тимошенко.

Присутствовавший на форуме сопредседатель коалиции "Остановим туберкулез вместе" Игорь Горбасенко указал на наличие у лидера "Батькивщины" этой политической воли, которая будет направлена не на бюджетное сокращение финансирования отрасли, а именно на здоровье людей.

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