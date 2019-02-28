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У Тимошенко заявили о подготовке властями политической провокации
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У Тимошенко заявили о подготовке властями политической провокации

четверг, 28 февраля 2019, 08:21

Приближение момента ответственности заставляют нынешнюю власть прибегать к грязным технологиям сохранения на должностях. Главной из которых является дискредитацию политических оппонентов.

Об этом говоритьсяв на сайте партии "Батькивщина".

Из достоверных источников партии стало известно, что на четверг, 28 февраля, запланувано очередную провокацию.

"Нанятые и проинструктированы СБУ люди должны раздавать деньги якобы от имени партии" Батькивщина ", якобы за участие в митинге в поддержку импичмента президента", - отмечают от в пресс-службе.

Весь процесс "организации заказного митинга" имеют снимать в провластных СМИ, сообщают в партии.

"Верим, что люди давно поняли торгашескую сущность нынешнего режима и фейковость подобных акций будет для них очевидной. Но в то же время должны подчеркнуть: партия" Батькивщина" не собирает митингов за деньги, не покупает голосов избирателей, не занимается дискредитацией оппонентов", - добавляют в партии, призывая журналистов не вестись на провокации и не становиться орудиями манипуляций с сознанием общества.

"Правда победит! А наказание настигнет не только заказчиков и организаторов подобных провокаций, но и их непосредственных исполнителей", - считают в партии.

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