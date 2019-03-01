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Все связаны круговой порукой: Тимошенко высказалась о коррупционном скандале с техникой для ВСУ

пятница, 01 марта 2019, 12:02

Система власти, которая сегодня существует в Украине, не позволяет привлечь к ответственности должностных лиц - все связаны круговой порукой.

Об этом Юлия Тимошенко заявила в прямом эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1, комментируя журналистское расследование о поставках непригодных запасных частей для украинской армии с РФ по завышенным ценам.

Масштабное отмывание бюджетных ресурсов через предприятия происходило за спинами украинцев, в то время, когда люди отдавали свои копейки, в виде военного налога для фронта, победы, для наших военных.

Председатель партии также отметила, что не только украинцы составляли деньги на защиту государства, другие страны направляли свои бюджеты нашей страны как помощь во время войны.

"Это не останавливает людей, которые видят танки не как часть обороны Украины, а как товар. Войну видят как биржу, на которой они зарабатывают", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Учитывая это фракция "Батькивщина" в Верховной Раде инициировала создание Временной следственной комиссии по расследованию коррупции власти в оборонной отрасли и организовала подписи за импичмент президента.

Однако это расследование стал тестом: работает в нашем государстве система ответственности должностных лиц за совершенные преступления или нет.

Как оказалось, система, которая есть в стране, не дает привлечь к ответственности, поскольку все связаны круговой порукой. Зато за один час было зарегистрировано другое постановление, что дает возможность расследовать это дело другой ВСК: "Все по вертикали связаны, они все - одно организованная преступная группировка".

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Раздел: Политика Тема:
Теги: Юлия Тимошенко

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