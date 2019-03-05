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Тимошенко назвала войну главной преградой для движения Украины вперед

вторник, 05 марта 2019, 15:49

Люди хотят мира и восстановления единства Украины, и новая власть должна сделать все для этого.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время митинга в Каменце-Подольском.

По ее словам, война является самым большим препятствием для движения страны вперед.

"Враги хотят видеть нас растерянными и разъединенными. Но мы способны этому противостоять", - сказала лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко подчеркнула, Украине нужна сильная контрактная армия, присоединение к системе коллективной безопасности НАТО и новый переговорный процесс в формате "Будапешт плюс", в который должны быть вовлечены страны-гаранты - США, Великобритания, а также Франция, Китай, Германия и ЕС.

"Не менее важными для победы является наведение порядка в государстве и пресечения коррупции и мародерства в тылу", - добавила она.

Привлечь к ответственности всех виновных в хищении народных денег, собранных для армии, - с этого должна начать новая власть, уверена Юлия Тимошенко.

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