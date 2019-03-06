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Тимошенко рассказала, сколько нужно времени, чтобы решить проблему газовых тарифов

среда, 06 марта 2019, 20:50

Новая власть сможет решить проблему с незаконным повышением цен на газ в течение нескольких недель.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время митингов в Винницкой области.

"Суд принял решение: цены на газ установлены неправильно и они существенно завышены. А теперь самое главное - выполнить решение суда. Новый президент может это поправить за несколько недель", - убеждена глава партии "Батькивщина".

Также она отметила, что после выборов украинский газ будет направлен на нужды населения и бюджетной сферы, как это было до 2014 года, а его цена будет снижена вдвое - "и это прямая директива суда".

Также она напомнила, что обнародованое недавно журналистское расследование о коррупции на поставках из страны-агрессора непригодных запчастей для украинской военной техники по завышенным ценам показало "всю фальшь патриотических лозунгов" руководства государства.

"Черные сделки проводились просто через завод, находившийся в собственности президента -" Кузню на Рыбацком ". Так о каких лозунгах об армии может идти речь, когда со страной-агрессором делают черный бизнес, а наши люди потом погибают, потому что техника не работает", - отметила кандидат в президенты.

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