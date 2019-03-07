Нардеп отчитал НАБУ за слив информации в СМИ людей Януковича

Национальное антикоррупционное бюро должно прекратить передавать сообщения об открытии уголовных дела через средства массовой информации.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по экономической политике, член фракции "Народный фронт" Андрей Иванчук на своей странице в Facebook.

Он отметил, что "сегодня экс-глава администрации бывшего президента Януковича в своих СМИ сообщил информацию от своих источников в НАБУ о возбуждении уголовного дела против меня".

"Хочу обратиться к руководству НАБУ - прекратить передавать сообщения об уголовных делах через СМИ", - подчеркнул он.

Иванчук также возмутился тем, что НАБУ почему-то не сообщает в СМИ о "переданных в суд расследованиях по хищению миллиардов из банков, делах по неуплате миллиардов налогов, коррупционных делах чиновников".

Он также подчеркнул, что готов ответить на все вопросы НАБУ в любое удобное для них время.