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Вопросы к МВД: у Порошенко резко отреагировали на скандал с "Нацкорпусом" в Черкассах

суббота, 09 марта 2019, 21:46

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко назвала акцию "Нацкорпуса" в Черкассах провокацией, которая "расстреливает" 205-ю годовщину дня рождения Тараса Шевченко.

Свою позицию она обнародовала в Facebook.

"Воевать - на фронт. Все остальное поигрывание мускулами в мирных городах - это провокация. Я возмущена провокацией, устроенной неизвестным молодыми в моих родных Черкассах, в 205 годовщину со дня рождения Шевченко. Как бы громко ни называли себя провокаторы - ментально они титушки", - написала политик.

По ее словам, переодетые титушки "преследуют президента".

Также она выразила претензию к министерству внутренних дел.

"У меня вопрос к МВД, которое должно быть вне политики. Уважаемые коллеги, мы ожидаем от вас обеспечения законности и правопорядка. Хочется честного расследования и судов? Это требование всего общества. И в европейской стране суд Линча и фаера не подменяют расследования и правосудия. Это - сценарий дестабилизации и попытки влияния на избирательный процесс, срыва выборов", - отметила Геращенко.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков назвал поведение активистов "недопустимым".

"Не будет ни понимания первопричины возмущения скандалом, ни снисходительности к боевым заслугам – так вести себя нельзя - возбуждено уголовное производство – преступившие черту должны понести наказание", - написал он в Facebook.

Как сообщал "Апостроф", также стычки с полицией произошли на акции националистов в Киеве у Администрации президента.

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