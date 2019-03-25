Губернатор Одесской области стал "Региональным лидером года"

Губернатор Одесской области Максим Степанов стал "региональным лидером года" - это одна из номинаций премии "Человек года".

Как сообщает фейсбук-страница Фонда Максима Степанова, церемония награждения победителей состоялась 23 марта в Национальной опере Украины, пишет ICTV.

"Мне приятно получить эту награду, потому что она важна и для моей команды, и для людей, живущих в регионе. Ведь это означает, что наша работа дает результат", - заявил Степанов.

Руководитель Одесской ОГА возглавил рейтинг экспертного опроса, длившегося в течение 2018 года. В частности, эксперты отметили, что Степанов вывел на новый уровень ремонт дорог в области, повести ликвидировал очередь на гемодиализ, создал центры для лечения болезней сердца, современные отделения неотложной помощи и реализовал другие важные проекты.

"Каждый день просто работаем. Строим больницы, школы и детсады. Соединяем дорогами районы и дальние деревни. Меняем то, на что не обращали внимания десятки лет. Какова цель? Доказать, что мы способны реализовать тот фантастический потенциал, который имеет страна" , - добавил Степанов.

Также Степанов известен тем, что в период его работы капитально отремонтировали международную трассу "Одесса-Рени", Куяльницкий лиман получил статус курорта государственного значения, а Аккерманскую крепость предлагают включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также Одесская область - среди лидеров по стране в реформе медицины и образования.

Напомним, Степанов возглавил Одесскую областную государственную администрацию 12 января 2017. Через два месяца презентовал собственный Стратегический план действий "Умный регион".