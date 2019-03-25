РУС. | УКР.

понедельник, 25 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

25 марта

14:27
​Украина сделала Венгрии заманчивое предложение на случай отключения газа Россией
14:25
"Голос країни-9": кто попал в прямые эфиры
14:10
Пропагандисты Путина набросились на Романа Цимбалюка из-за перебежчика из СБУ
14:07
Апокалипсис в метро Киева: опубликована карта, которая всех запутала
13:49
​Украина в опасности: генерал США назвал цель Путина после Крыма
13:45
В диадеме с бриллиантами и вечернем платье: Оля Фреймут похвасталась роскошным образом
13:33
Целая неделя зимы: синоптик напугала холодным прогнозом погоды
13:16
Появились новые детали подрыва убийцы водителя BlaBlaCar в Киеве
13:14
Губернатор Одесской области стал "Региональным лидером года"
13:08
Российская компания отказалась от поставок украинских ракет
12:55
Настя Каменских повторила откровенный образ Кендалл Дженнер
12:51
Помним предателей: в СБУ показали всех сотрудников, продавшихся Путину
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Губернатор Одесской области стал "Региональным лидером года"

понедельник, 25 марта 2019, 13:14

Губернатор Одесской области Максим Степанов стал "региональным лидером года" - это одна из номинаций премии "Человек года".

Как сообщает фейсбук-страница Фонда Максима Степанова, церемония награждения победителей состоялась 23 марта в Национальной опере Украины, пишет ICTV.

"Мне приятно получить эту награду, потому что она важна и для моей команды, и для людей, живущих в регионе. Ведь это означает, что наша работа дает результат", - заявил Степанов.

Руководитель Одесской ОГА возглавил рейтинг экспертного опроса, длившегося в течение 2018 года. В частности, эксперты отметили, что Степанов вывел на новый уровень ремонт дорог в области, повести ликвидировал очередь на гемодиализ, создал центры для лечения болезней сердца, современные отделения неотложной помощи и реализовал другие важные проекты.

"Каждый день просто работаем. Строим больницы, школы и детсады. Соединяем дорогами районы и дальние деревни. Меняем то, на что не обращали внимания десятки лет. Какова цель? Доказать, что мы способны реализовать тот фантастический потенциал, который имеет страна" , - добавил Степанов.

Также Степанов известен тем, что в период его работы капитально отремонтировали международную трассу "Одесса-Рени", Куяльницкий лиман получил статус курорта государственного значения, а Аккерманскую крепость предлагают включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также Одесская область - среди лидеров по стране в реформе медицины и образования.

Напомним, Степанов возглавил Одесскую областную государственную администрацию 12 января 2017. Через два месяца презентовал собственный Стратегический план действий "Умный регион".

Фотовзгляд

Все галереи
Красная дорожка с церемонии награждения музыкальной премии YUNA-2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Что стоит за интригами Луценко против США: тайный разговор и куда делись миллионы

Луценко против США: как генпрокурор подгадил Украине

Заложники образа жертвы, или почему украинцы готовы голосовать за диктаторов

Россия попытается сорвать выборы в Украине: на что нацелился Путин

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: