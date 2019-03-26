Коллективный суицид: украинцев предостерегли от голосования за Зеленского

Кандидат в президенты Украины Александр Данилюк призвал избирателей не голосовать за других кандидатов, а выбирать в первом туре выборов президента Украины исключительно между Петром Порошенко и Юлией Тимошенко.

По мнению лидера гражданского движения "Спільна справа", только таким образом можно помешать выходу Владимира Зеленского во второй тур. Он убежден, что победа Зеленского скрывает в себе роковые угрозы для целостности государства.

Сам Данилюк откровенно признавался, что не рассчитывает выиграть президентскую гонку, а использует кандидатские возможности чтобы противостоять попыткам российского реванша. По его убеждению, Россия планирует использовать выборы в Украине, чтобы привести к власти пророссийские силы.

На своей странице в Facebook Данилюк заявил: "Лидеры определены и их имена известны. Угроза того, что во второй тур выйдет кандидат олигархического компромисса с РФ Владимир Зеленский является чрезвычайно высокой. Зеленский с высокой вероятностью побеждает во втором туре и Тимошенко, и Порошенко. Единственный способ предотвратить его победу - это не голосовать за других кандидатов в президенты и уже в первом туре отдать свои голоса или Порошенко, или Тимошенко. Порошенко и Тимошенко в таком случае имеют примерно равные шансы на победу во втором туре ... Я осознаю насколько всем нам надоели старые политики, но это не повод совершать коллективный суицид. Запрос на альтернативу в обществе колоссальный, но олигархическая марионетка, которая намерена вернуть нас в орбиту России, не является этой альтернативой".

Эксперт также призвал других кандидатов в президенты, которые не являются техническими кандидатами Зеленского, обратиться к своим избирателям с просьбой уже в первом туре выбирать между Порошенко и Тимошенко.

"До парламентских выборов еще есть время объединить настоящих, а не телевизионных патриотов и профессионалов, и "Спільна справа" непременно примет самое активное участие в этом объединении", - заявил Данилюк.

Напомним, ранее Данилюк, который специализируется на национальной безопасности и противодействии российской гибридной агрессии, назвал Зеленского кандидатом компромисса олигархов с Российской Федерацией.

В свое время Данилюк читал лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди. Он - один из лидеров Революции достоинства, бывший советник министра обороны, сегодня возглавляет Центр оборонных реформ.