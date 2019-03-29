За доступную растаможку: кандидат Деревянко поддержал автомобилистов Украины

В пятницу, 29 марта, кандидат в президенты от партии "ВОЛЯ", народный депутат Юрий Деревянко принял участие в автопробеге за 10% растаможки от стоимости автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба нардепа.

Автомобильный пробег состоялся в центре Киева - участники акции проехали мимо Кабинета министров, Верховной Рады и Центральной избирательной комиссии. Они зажгли файеры и держали флаги политической партии "ВОЛЯ" и с требованием 10% растаможки. Активисты скандировали: "Кто беспокоится о народе? Де-ре-вян-ко! Кто выступает за доступные автомобили? Де-ре-вян-ко!".

Сам же Юрий Деревянко во время выступления отметил, что автомобили должны быть не предметом роскоши, а средством передвижения и экономической активности.

"Позиция политической партии "ВОЛЯ" и автомобилистов - доступные автомобили без вымогательства. Растаможка 10% - это наша воля", - заявил кандидат в президенты.

Народный депутат напомнил, что соавторами его законопроектов №9518 и 9519, которые зарегистрированы в Верховной Раде, стали более 80 руководителей и координаторов общественных организаций, союзов автомобилистов по всей Украине.

"Очень простое требование - 0% НДС 0% акциз, 10% - пошлина на автомобиль и платеж в пенсионный фонд при регистрации автомобиля", - пояснил Деревянко.

По его подсчетам, это позволит пополнить бюджет на 23 млрд грн в год, из которых 14 млрд 200 млн поступят за растаможку и 8 млрд 800 млн грн - НДС и акциз от топлива только с одного миллиона автомобилей, которые немедленно будут растаможены в первый год.

"Это означает возможность украинцам иметь доступное авто, всем гражданам, которые тяжело работают за рубежом, - также купить себе автомобили и делать бизнес в Украине, восстанавливать бизнес в Украине, возвращаться в Украину в том числе", - уверен политик.

Деревянко также обратился в Киевский городской совет и Киевский областной совет с просьбой поддержать эти законопроекты своими обращениями к Президенту, правительству и парламенту, как это сделали Ивано-Франковский, Львовский, Черновицкий облсоветы и многие другие областные и районные советы по всей Украине.

"Мы хотим, чтобы украинцы имели возможность использовать автомобили, а не продавать их, разбирать на запчасти или вывозить далеко за границу", - сказал Юрий Деревянко.

Он напомнил, что согласно действующему законодательству, с 22 мая, все автомобили, которые не были растаможены, должны быть вывезены за границу или разобраны на запчасти или утилизированы. "А это означает, что 900 000 автомобилей прекратят ездить в ближайший год", - заявил Деревянко.

Он также обратился к киевлянам и всем украинцам не потерять свой шанс на выборах, проголосовать не за "проходных" кандидатов, а за собственные идеи, ценности и убеждения.