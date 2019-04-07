​Президентом не может быть наркозависящий человек - Порошенко

Кандидатом в президенты, президентом и Верховным главнокомандующим ВСУ не может быть наркозависимый человек.

Такое заявление сделал президент Петр Порошенко в эфире телеканала "Украина".

"Считаю, что является чрезвычайно большой угрозой, когда есть подозрение, что кандидатом или даже президентом Украины, Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил может стать человек, не исключено, что имеет наркотическую зависимость.

И для того, чтобы снять эти вопросы, в этом заинтересованы оба кандидата, в этом заинтересован каждый украинец, который делает сознательный выбор ровно через две недели", - подчеркнул Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что человек, претендующий на высшую должность в государстве не должна иметь такую зависимость.

"Ибо наркотическая зависимость кандидата является прямой угрозой национальной безопасности. Угрозой для каждого украинца. И каждый украинец должен получить абсолютно четкий ответ и по Порошенко, и по Зеленскому. Это их право. А права украинцев надо почитать и уважать", - сказал президент.

Отвечая на вопрос об инициативе Владимира Кличко о прохождении проверки кандидатами в президенты во Всемирном антидопинговом агентстве, Глава государства отметил, что готов это сделать.

По словам Порошенко, это является чрезвычайно важным, что авторитетная в мире международная организация допингового контроля, которая обеспечила вывод "на чистую воду" и российское допинговое агентство, и снятие России по большинству спортивных соревнований будет привлечена к этому.

"Авторитет этой организации вообще не вызывает никакого сомнения ни у одного представителя во всем мире", - подчеркнул президент.