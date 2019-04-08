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​Новинский призвал Раду не рассматривать закон о языке и принять Избирательный кодекс

понедельник, 08 апреля 2019, 21:32

Глава парламентской фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский обратился к Верховной Раде с требованием отказаться от рассмотрения дискриминационного закона о языке.

Об это говорится на странице фракции в Facebook.

Политик предложил безотлагательно принять новый Избирательный кодекс, чтобы уже в октябре избрать новый состав Верховной Рады на пропорциональной основе по открытым партийным спискам.

"В октябре нас ждут выборы в Верховную Раду. Для того, чтобы не дать превратить ее в послушное орудие в руках новой Администрации Президента, мы должны проголосовать за новую избирательную систему. Это позволит сделать парламент более ответственным, дееспособным, коалиции – более устойчивой, а зависимость от "желаний" Банковой – более условной", - заявил Новинский во время Согласительного совета.

По мнению оппозиционера, независимый парламент станет главным предохранителем от любых политических "неожиданностей", которые будет нести с собой новый президент.

"Однако нас снова пытаются убедить в необходимости рассмотреть дискриминационный закон о "языке". Чем предложенный законопроект отличается от Эмского указа Александра Второго или Валуевского циркуляра? От польского языкового законодательства времен Пилсудского? От всех законодательных актов, которые угнетали украинский язык и ставили целью его уничтожение? Теперь вы хотите принять закон, который бы уничтожал в Украине русский, венгерский, польский, румынский, болгарский, греческий и другие языки?" - подчеркнул оппозиционер.

По мнению Новинского, закон о языке внесен на рассмотрение парламента, чтобы помочь Петру Порошенко снова консолидировать свой электорат на Западе и в Центре Украины.

"Я понимаю, что Порошенко хотел бы продемонстрировать избирателям еще одну "победу". Но реально этот законопроект раскалывает общество", - отметил он.

Оппозиционер также подчеркнул, что внося подобные законы, власть пытается отвлечь внимание общества от действительно насущных вопросов - войны на Донбассе и безумного падения уровня жизни.

"Именно эти вопросы в первую очередь должна решать власть. Именно законопроекты, касающиеся этих вопросов, Оппозиционный блок вносил на рассмотрение Верховной Рады, однако их систематически игнорируют. Считаю, что наша задача – преодолеть кризис, дать гражданам уверенность в перспективности Украины, а на каком языке разговаривать и в какой церкви молиться - каждый украинец должен решать для себя сам", - подытожил Новинский.

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