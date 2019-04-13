​Порошенко договорился с Макроном о важных шагах по завершению войны на Донбассе: видео

Президент Петр Порошенко договорился с президентом Франции Эмануэлем Макроном о важных шагах для обеспечения мира в Украине.

Об этом он рассказал журналистам на брифинге в Париже.

"Прежде всего переговоры были посвящены главной проблеме. Мы совместными усилиями должны принести в Украину мир. Мир должен господствовать и мы достигли договоренности, что начиная с 18 апреля во время скайп-конференции ТКГ будет провозглашено пасхальное прекращения огня и сейчас будет обращение в РФ для того, чтобы Россия обеспечила это как первый шаг имплементации мира", - сообщил президент.

Он отметил, на том, что в случае своей победы, будет настаивать на созыве заседания Нормандского формата в ближайшие сроки.

"Вторая позиция - мы договорились о том, что сразу после президентских выборов, в случае моей победы, мы будем прилагать максимум усилий, чтобы в очень короткое время созвать заседание Нормандского формата. Кстати, четко отмечено, что никакой альтернативы нормандскому формату, при активном координации США, не существует. И мы в конце мая или в начале июня, предложим провести нормандский формат на высшем уровне. К этому времени будет подготовлена повестка дня, которая будет предусматривать, первое - начало реализации компонента безопасности минских договоренностей, а именно - вывод иностранных войск, а именно - вывод тяжелой техники и артиллерии с оккупированной территории Украины. С реализации позиции по переводу под контроль контролируемого участка Украина-российского кодона. Приложение максимум усилий для того, чтобы разоружить незаконные вооруженные формирования и обеспечить мир и безопасность на этой части территории Украины", - отметил Порошенко.

Он также отметил, что как только компонент безопасности минских договоренностей будет установлен - перейдет к переговорам по политическому урегулированию. По его словам, дальше не позднее марта 2020 будут проведены местные выборы и завершен политический процесс и имплементация соответствующей части минских договоренностей.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 12 апреля, президент Украины Петр Порошенко встретился с главой Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце, в Париже.