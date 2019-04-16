За кого уже готовы проголосовать украинцы: свежий рейтинг Порошенко и Зеленского

За менее чем неделю до второго тура выборов президента Украины, кандидат Владимир Зеленский продолжает сохранять серьезное преимущество над действующим президентом Петром Порошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 9-14 апреля.

В частности, 48,4% украинцев проголосовали бы за Зеленского и 17% - за Порошенко, если бы второй тур президентских выборов проходил в настоящее время.

При этом 17,9% заявили, что не определились с выбором, 1,6% намерены испортить бюллетень, 6,3% не намерены принимать участие в голосовании, а 8,8% отказались отвечать на вопрос.

Итого, из общего количества респондентов, собирающихся голосовать и определившихся с выбором, 72,2% проголосуют за Зеленского и 25,4% - за Порошенко, а 2,4% хотят испортить бюллетень.

81,8% респондентов, собирающихся голосовать за Зеленского, точно уверены в своем выборе, 12,8% - скорее собираются поддержать его, 4% - просто рассматривают как вариант и склоняются к голосованию за него. Точно уверены в своем выборе 75,7% избирателей Порошенко, 22% скорее собираются его поддержать, 1,8% рассматривают его как вариант.

При этом 57,2% респондентов уверены, что Зеленский наберет больше всего голосов и станет следующим президентом Украины, 14,1% - что Порошенко. 26,8% затруднились с ответом, а 1,9% отказались отвечать на вопрос.

Методом личного интервью было опрошено 2004 респондентов, которые проживают в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-степенной стохастической выборке с квотным отбором на последней степени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинской властью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при эффекте дизайна 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним, подробнее о социологии на второй тур президентских выборов в Украине читайте в интервью "Апострофа" с главой КМИС Владимиром Паниотто: Нужно невероятное событие, чтобы Зеленский проиграл выборы.