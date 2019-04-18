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Известный человек со смешной кличкой назначил нового куратора боевиков ДНР-ЛНР: фото

четверг, 18 апреля 2019, 11:35
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Президент РФ Владимир Путин вместо уволенного "куратора" боевиков так называемых ДНР-ЛНР Олега Говоруна назначил Алексея Филатова - бывшего советника по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ в Абхазии и Южной Осетии.

Соответствующий указ опубликован на официальном российском портале правовой информации.

"Освободить Говоруна Олега Марковича от должности начальника Управления Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству. Назначить Филатова Алексея Евгеньевича начальником Управления Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству", - говорится в документе.

Отметим, что в базе "Миротворца" упоминается известная кличка российского президента, запущенная в народ украинскими футбольными фанатами.

Как сообщал "Апостроф", в феврале Террористический "Союз Добровольцев Донбасса" опубликовал в сети фотографии со съезда "Совета донбасских командиров-добровольцев", на которых засветился помощник президента РФ Владислав Сурков.

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