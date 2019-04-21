​В полиции рассказали, в каких областях больше всего нарушений на выборах: видео

В органы Национальной полиции поступило 816 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного процесса, больше всего нарушений зафиксировано в Днепропетровской, Киевской и Донецкой областях.

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Об этом сообщили в МВД.

Большинство из них касались незаконной агитации, подкупа избирателей и фотографирования бюллетеней.

Лидирует по количеству сообщений о нарушениях Днепропетровская область, Киев и Донецкая область. Меньше правонарушений - в Тернопольской, Ивано-Франковской области.

За 10 сообщениями возбуждены уголовные производства: 8 из-за незаконного использования бюллетеня, 2 через заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан в Донецкой и Херсонской областях.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 21 апреля, в Украине проходит второй тур выборов президента страны.