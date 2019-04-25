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Пошел в разведку с украинским флагом: появилась яркая фотожаба с экс-главарем ЛНР

четверг, 25 апреля 2019, 17:19
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В сети появилась фотожаба с бывшим главарем террористической ЛНР Игорем Плотницким. Снимок опубликовал в микроблоге Twitter пользователь под ником fake_LNR.

"Игорь Венедиктович уже на Луне! Но почему с Украинским флагом?" - говорится в подписи к фотожабе.

Автор снимка изобразил Плотницкого космонавтом в соответствующем костюме с украинским флагом на плече. Главарь "ЛНР" находится на Луне и на фоне Сатурна.

Как писал ранее "Апостроф", в марте 2019 года на оккупированной территории Донбасса распространялись слухи о смертельной болезни главаря ЛНР Леонида Пасечника. По словам блогера Фашика Донецкого, тогда в Кремле происходили консультации касательно кандидатуры следующего главаря ЛНР. Предполагалось, что им станет Плотницкий.

Осенью 2018 года его видели в одном из ресторанов Москвы. Соответствующие фото из общепита опубликовал один из пользователей сети.

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