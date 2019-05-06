​Украине предрекли судьбу Брянской области России: озвучено одно условие

Если украинцы не будут говорить на едином украинском языке и уважать одинаковые традиции – то Украина не будет ничем отличатся от Брянской области (Россия).

Такое мнение выразил глава комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности, депутат Николай Княжицкий в интервью "4 каналу".

"Когда я говорю "украинская Украина", я абсолютно убежден, что Украина – это государство украинцев. Да, политических украинцев разного происхождения, но людей, которые объединены единым языком, людей, которые уважают единые традиции, и, если этого не будет, то мы ничем не будем отличаться от Брянской области, куда мы все можем поехать бороться с коррупцией, а они к нам могут приехать", - сказал Княжицкий.

Напомним, Верховная Рада проголосовала в поддержку проекта закона о языке. "Апостроф" решил выделить главные пункты этого законопроекта.