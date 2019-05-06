RU   UA   EN  

понедельник, 6 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

6 мая

09:28
На Донбассе в страшной ловушке погибли двое детей
09:28
​Стало известно о важной находке в деле о крушении SSJ-100 в "Шереметьево"
09:16
​Доллар и евро дешевеют: актуальный курс валют от НБУ
09:15
В Москве произошла жуткая авиакатастрофа в Шереметьево: фото, видео и все подробности
09:02
​Украине предрекли судьбу Брянской области России: озвучено одно условие
08:50
Катастрофа Sukhoi Superjet: все, что известно о страшной трагедии и ее причинах
08:29
​Главаря ДНР срочно вызвали на ковер к Путину: что известно
08:03
​Готовьтесь морально: синоптик предупредила о капризной непогоде
07:36
​Появились "адские" фото последствий ракетных ударов по Израилю
07:30
Рамадан 2019: традиции и правила мусульманского поста
07:23
Украинские военные всухую разгромили боевиков на Донбассе
07:01
Катастрофа в Москве: опубликованы первые фото из сгоревшего самолета
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Украине предрекли судьбу Брянской области России: озвучено одно условие

понедельник, 06 мая 2019, 09:02
переглянути новину українською

Если украинцы не будут говорить на едином украинском языке и уважать одинаковые традиции – то Украина не будет ничем отличатся от Брянской области (Россия).

Такое мнение выразил глава комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности, депутат Николай Княжицкий в интервью "4 каналу".

"Когда я говорю "украинская Украина", я абсолютно убежден, что Украина – это государство украинцев. Да, политических украинцев разного происхождения, но людей, которые объединены единым языком, людей, которые уважают единые традиции, и, если этого не будет, то мы ничем не будем отличаться от Брянской области, куда мы все можем поехать бороться с коррупцией, а они к нам могут приехать", - сказал Княжицкий.

Напомним, Верховная Рада проголосовала в поддержку проекта закона о языке. "Апостроф" решил выделить главные пункты этого законопроекта.

Новости

6 мая

09:28
​Стало известно о важной находке в деле о крушении SSJ-100 в "Шереметьево"
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Испытание регионами: как в команде Зеленского будут решать проблему кадрового голода

Люди второго сорта: как в Украине будут бороться с паспортами РФ на Донбассе

Запахло деньгами: как партии планируют идти на выборы в Раду

Я могу спланировать войсковую операцию по возвращению Крыма и Донбасса - Иван Апаршин

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: