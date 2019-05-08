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Яценюк поразил сеть, опубликовав видео тренировки в спортзале

среда, 08 мая 2019, 20:42
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Бывший премьер-министр Арсений Яценюк показал свою тренировку в спортзале, выложив видео в Facebook.

Он рассказал, что занятия спортом за последние два года помогли ему, в частности, вылечить спину. Врачи, по словам Яценюка, настаивали на операции.

"Я сказал "нет" и начал бороться. В результате эти же врачи сказали, что операции не нужно и произошло чудо. Это не чудо - это ежедневная работа", - написал он.

Яценюк подчеркнул, что именно поэтому не стоит никогда сдаваться.

Также он опубликовал свою программу тренировки:

1. Горизонтальная тяга с упором, общий вес 132 кг, 3х5 поочередно
2. Жим под углом в хаммере, общий вес 70, 3х5 поочередно
3. Жим лежа гантели одной рукой, 35 кг, 3х5
4. Тяга гантели под наклоном одной рукой, 35 кг, 3х10
5. Подъем ног, вися на перекладине, 3х14
6. Отжимания на кольцах, 3х14
7. Упражнения на мышцы кора в trx
8. Подтягивание параллельным хватом, 3х14

А также спросил у пользователей Facebook, каким спортом занимаются они.

В комментариях люди делятся своими советами о любимых занятиях, рассказывают, как они боролись с проблемами со здоровьем, а также отмечают хорошую физическую подготовку экс-премьера.

"Ого!!! впечатляющие веса", "Ну моща хочу я сказать, за пару тренировочек такой результат не выдать, это трудится нужно", "Вот это я понимаю человек себя в форме держит. Не каждый так сможет", - пишут пользователи.

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