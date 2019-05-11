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Стало известно имя нового лидера "Самопомощи"

суббота, 11 мая 2019, 21:07
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Мэр Львова Андрей Садовый назначен лидером "Самопомощи" на ближайшие три года.

Об этом сообщает пресс-службе "Самопомощи" в субботу, 11 мая.

"Я не обещаю вам легкой победы. Я обещаю вам, что я буду честным и сделаю максимум, буду работать на все 100%. Но это должна быть общая работа ради общей победы", - сказал новоизбранный лидер политобъединения.

Помимо этого, на съезде утвердили и новый состав политического совета.

В частности, членами обновленной политсовета стали 11 человек: лидер партии - Андрей Садовый и председатель исполнительного комитета "Самопомочи" Олег Лаврик (по должностям), нардепы Олег Березюк, Руслан Сидорович, Роман Семенуха, Оксана Сыроид и Татьяна Острикова, руководители областных организаций партии Богдан Станиславский, Юрий Акуленко, мэр Скадовска Александр Яковлев и директор департамента коммуникаций Остап Процик.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Садовый перед отказом от выборов встретился с Зеленским.

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