​Времени на раскачку нет: генерал дал Зеленскому важный совет

Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо назначить на руководящие должности во все военные ведомства только профессиональных людей, поскольку времени на раскачку нет. Нужны специалисты высокого класса, которые сразу включатся в работу.

Такое мнение высказал "Апострофу" экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж, комментируя информацию о том, что министром обороны может стать Анатолий Гриценко.

Что касается военных кадровых назначений Петра Порошенко за последнюю неделю, то, по слова генерала, без пяти минут бывший президент поступил очень некорректно.

"В новой команде президента должны быть профессионалы. Команда Анатолия Гриценко и в мирное время не отрабатывала как следовало. Его концепция не предусматривала создания эффективной защиты на Востоке, формирования эффективных вооруженных сил с новейшей техникой и оружием. Безусловно, этот формат не был вражеским, но он не был нацелен на быстрые реформы.

Сейчас нужно индивидуально подойти к каждому военному руководителю, учитывая его стратегическое видение, практические шаги, которые уже были им сделаны, а также планы на будущее. Этот человек не должен полгода или год знакомиться с Минобороны. Нужен специалист высокого класса, который сразу включится в работу, а не будет вникать и жаловаться на неудовлетворительную работу своих предшественников, или на то, что у него мало ресурсов", - отметил Маломуж.

Детально читайте в материале "Апострофа": Что Зеленскому делать с кадровыми сюрпризами Порошенко.