Рада пошла на уступки "евробляхерам": новая дата введения штрафов

Верховная Рада Украины проголосовала за отсрочку сроков вступления в силу закона о введении штрафов за управление нерастаможенными автомобилями. Закон вступит в силу 24 августа 2019 года, в то время как он должен был начать действовать 24 мая.

О решении парламента сообщила председатель комитета по вопросам налоговой политики Нина Южанина.

"Отсрочить начало срока действия закона 2612, который собой должен был бы начать процедуру привлечения к ответственности и наложения штрафов за использование автомобилей на иностранной регистрации с нарушением таможенного режима. Он должен был вступить в силу 24 мая. Теперь он вступит в силу 24 августа 2019 года", - сказала она.

При этом Южанина считает, что за 3 месяца удастся растаможить незначительное количество автомобилей на иностранной регистрации.

Ранее "Апостроф" сообщал, что владельцы автомобилей с еврономерами пикетировали правительственный квартал.