Ляшко устроил скандал, прорываясь в кабинет к Зеленскому: видео и реакция сети

В сети не утихают обсуждения по поводу визита лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко в администрацию президента Украины Владимира Зеленского.

В сети появилось видео прямого эфира Ляшко из резиденции, в котором он рассказал о своем скандале с охраной.

В сети тут же стали комментировать инцидент.

"Раньше Зеленский жестко пародировал Ляшко и сильно ему рейтинг потрепал. Сегодня уже Ляшко троллит Зеленского. Пока не очень, но впереди минимум два месяца. А вообще, конечно, парадоксальная ситуация. Даже Пелевин такое б не выдумал))", - написал в Facebookполитолог Алексей Голобуцкий.

Напомним, Ляшко во вторник, 21 мая, Ляшко устроил скандал с охраной на входе в администрацию президента, отказавшись отдавать телефон.

Как сообщал "Апостроф", ранее Мосийчук показал Ляшко своего носорога.