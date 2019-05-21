Путин обсудил с лидерами ЕС назначение Зеленского: подробности

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с лидерами Евросоюза назначение главы Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба лидера РФ.

Так, Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Они обсудили ситуацию вокруг "внутриукраинского кризиса с учетом провальной политики Порошенко и смены властей страны".

К тому же, Путин выразил недоумение по поводу отказа ряда стран обсуждать в Совете Безопасности ООН закон "О языке" в Украине. Президент РФ заявил, что он противоречит Второму минскому соглашению.

Кроме этого, глава России рассказал лидерам стран о приоритетности шагов по налаживанию прямого диалога Киева с Донецком и Луганском.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский планирует инициировать проведение референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.