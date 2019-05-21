RU   UA   EN  

вторник, 21 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.00
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

21 мая

23:11
Москва, Яворов, Иловайск: что известно о новом главе Генштаба Украины Руслане Хомчаке
23:08
Новое оружие Нацполиции показали в действии: опубликовано видео
23:05
Швеция - Россия - 2-7 онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею
22:46
Под Киевом поймали педофила
22:25
Канада - США - 3-0 онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею
22:19
Путин обсудил с лидерами ЕС назначение Зеленского: подробности
22:17
Незаконно? Вскрылся интересный момент с назначенным главой АП Зеленского
21:51
Новый глава АП Зеленского назвал главного кандидата на секретаря СНБО
21:21
Вакарчук хитростью пробился на досрочные выборы в Раду
21:12
Кого и куда назначил Зеленский: полный список
21:11
У Зеленского задумали референдум по "российскому" вопросу
20:46
Нацбанк окончательно выиграл суд на 2 млрд у Коломойского
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Путин обсудил с лидерами ЕС назначение Зеленского: подробности

вторник, 21 мая 2019, 22:19
переглянути новину українською

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с лидерами Евросоюза назначение главы Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба лидера РФ.

Так, Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Они обсудили ситуацию вокруг "внутриукраинского кризиса с учетом провальной политики Порошенко и смены властей страны".

К тому же, Путин выразил недоумение по поводу отказа ряда стран обсуждать в Совете Безопасности ООН закон "О языке" в Украине. Президент РФ заявил, что он противоречит Второму минскому соглашению.

Кроме этого, глава России рассказал лидерам стран о приоритетности шагов по налаживанию прямого диалога Киева с Донецком и Луганском.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский планирует инициировать проведение референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.

Фотовзгляд

Все галереи
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

​Show must go on: кто же победил от роспуска Верховной Рады

Роспуск Верховной Рады: перезапуск старой системы или новый кризис в Украине

Будут сравнивать с Путиным: главные опасности роспуска Зеленским Верховной Рады

Пациент, скорее, мертв: что Зеленский сделает с Верховной Радой

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: