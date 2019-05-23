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Летят, как мухи на мед: соцсети бурно отреагировали на обращение Саакашвили к Зеленскому

четверг, 23 мая 2019, 08:28
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Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили подал президенту Владимиру Зеленскому обращение с просьбой вернуть ему гражданство Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Саакашвили Руслан Чорнолуцкий.

22 мая Чорнолуцкий, по его словам, пришел к Администрации президента и передал обращение.

"Продолжаем новую стадию и активную защиту по возврату Михаила Саакашвили в Украину. Наступила Новая эпоха - новый президент!", – пишет адвокат.

В сети к обращению Саакашвили отнеслись неоднозначно.

"Я не понимаю одного,он такой большой патриот своей страны Грузии, но почему-то патриотически рвется в Украину", "Товарищ Саахов, в Украине уже тесновато становится", "Украинцы возвращаются!", "Все места уже заняты квартальцами", – пишут в комментариях к новости.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, которому был запрещен въезд в Украину, заявил, что готов вернуться.

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