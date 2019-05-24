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Капитуляция или смерть: назван единственный формат мира с Россией, который есть у Банковой

пятница, 24 мая 2019, 11:25
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Новый президент Украины Владимир Зеленский не сможет принести мир в Украину, как это не получилось и у его предшественника Петра Порошенко.

Такую точку зрения в интервью "Апострофу" выразил журналист Павел Казарин.

ир в Украину может принести только тот человек, который в свое время этот мир отобрал, то есть - Владимир Путин, тот самый, который принимал решение по поводу аннексии Крыма и вторжения на Донбасс. И я не думаю, что Владимиру Путину есть хоть какое-то дело до рейтинга Владимира Зеленского, и не получится расплатиться рейтингом за какой-то выгодный для Украины сценарий мира", - сказал он.

По мнению Казарина, в данный момент существует лишь единственный формат мира, который есть в распоряжении Банковой. Речь идет о капитуляции.

"Капитуляция – тоже форма мира. Не будут стрелять на Востоке - да, не будут приходить похоронки в украинские города. Да, мы не будем, наверное, так много тратить на оборонную сферу, хотя кто его знает, что еще будет входить в капитуляцию, и не придется ли нам выплачивать репарации в той или иной косвенной форме. Но нужно понимать, что никакого варианта, когда Украина продавливает агрессора и навязывает ему свои правила игры единолично, в распоряжении нового президента нет и не будет, равно как и не будет в распоряжении любого другого человека, который займет главное кресло в стране", - добавил он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Зеленский не может принести мир в Украину - Павел Казарин.

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