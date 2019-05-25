Не оставили в беде: Тимошенко эмоционально отреагировала на решение Международного трибунала

Юлия Тимошенко с радостью восприняла решение трибунала ООН, который обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину.

По этом она написала в Facebook.

"С большой благодарностью, надеждой и ожиданиями поздравляю историческое решение Международного трибунала по морскому праву с требованием немедленного освобождения украинских моряков из русского плена", - сказала она.

По мнению Юлии Тимошенко, это означает, "что о нас не забыли, не оставила в беде".

"Это признак того, что международные законы и здравый смысл действуют в современном мире. Это поддержка Украины и большая моральная поддержка нашим морякам и всем, кто борется за их свободу", - отметила лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко подчеркнула, что "как и все украинцы, с нетерпением ждет освобождения наших героев из плена и возвращения домой".