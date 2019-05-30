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Отправит ли Рада в отставку правительство: онлайн трансляция

четверг, 30 мая 2019, 10:29
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В четверг, 30 мая, Верховная Рада проводит очередное заседание, на котором должен решиться вопрос об отставке Кабинета Министров Украины во главе с Владимиром Гройсманом.

Онлайн трансляция из зала заседаний ведется на YouTube.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий после открытия заседания отметил, что вопрос отставки премьера Гройсмана и отчет правительства будет рассматриваться ближе к полудню - приблизительно с 12:10 до 13:00. Отметим, что согласно законодательству, у парламента есть 10 дней для рассмотрения этого вопроса.

Также, как сообщалось ранее, депутаты должны рассмотреть блок вопросов аграрной политики.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Гройсман пойдет на выборы с новой партией.

Кроме того, ранее также Гройсман рассказал, почему пойдет на выборы без Порошенко.

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