Война до Ла-Манша: Эксперт рассказал о крайнем варианте Кремля

Российская Федерация выйдет на свой пик боевых возможностей в 2020 году и именно тогда при наличии ряда негативных для нее масштабных факторов может развязать войну в Европе.

Об этом сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в интервью "Апострофу".

Он отметил, что в вопросе агрессии против Украины РФ пока заняла выжидающую позицию, и принимать решение в Кремле будут после завершения парламентских выборов. Тем временем Украине следует начать выстраивать механизмы профилактических мер в обороне.

"Кампания еще не завершилась, и они ожидают, влияют и будут влиять на процесс парламентских выборов. Как только происходит определенное цементирование или какие-то положительные вещи, будут контрмеры. Вопрос в том, чтобы мы на эти ожидания россиян действовали не реактивно, а адаптивно. Чтобы мы могли обеспечить такие механизмы управления государством, которые были бы опережающими", - сказал он.

По мнению эксперта, Россия не видит смысла вступать в локальный международный конфликт только с Украиной и ее полностью устраивает вариант гибридных атак по всем фронтам – от информационного и экономического до военных провокаций и заказных убийств. Если же придется воевать, то делать это РФ будет со всей Европой.

"С точки зрения Российской Федерации, если начинать боевые действия, то надо уже идти вплоть до Ла-Манша. Нет смысла играть с одной областью. Если начинать войну, то надо начинать уже серьезную войну. И на пик боевых возможностей, если взять статистику финансовой программы, россияне выходят в 2020 году", - сообщил эксперт.

Никаких предпосылок к завершению конфликта и прекращению российской агрессии Сергей Згурец не видит, он считает, что пока действующий формат противостояния РФ устраивает.

"Мы перешли в газообразный формат противостояния. Это означает, что война никогда не прекращается, противостояние является постоянным и оно охватывает все компоненты - от силового и до социальных сетей", - заметил он.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": После 2020 года России нужно будет выпустить пар - Сергей Згурец.