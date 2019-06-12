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Я не оставлю наших соотечественников в тюрьме из-за других взглядов или каких-то там рейтингов - Рабинович

среда, 12 июня 2019, 21:32
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Народный депутат Украины, глава политической силы "Оппозиционная платформа - За жизнь", Вадим Рабинович считает, что для того, чтобы завершить конфликт на Донбассе и улучшить жизнь украинцев, нужно договариваться с соседним государством.

Об этом политик сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Вопрос обмена пленными – очень болезненный. Семьи проживают годы без своих отцов, мужей, но ведь не они затеяли этот конфликт между странами. Я с уважением отношусь к солдатам, которые выполняют свой долг перед Родиной. Они – не политики, их направило на фронт государство и не они развязывали эту войну. Войну развязала "бригада Порошенко-Турчинова"! Сегодня я не вижу предпосылок для перезапуска процесса обмена пленными, потому что новая власть повторяет слово в слово риторику предыдущего президента", - сказал Рабинович.

По словам политика, новое руководство страны "не интересуют судьбы украинских пленных".

Рабинович уверен, что его политическая сила имеет преимущество в деле освобождения удерживаемых лиц.

"Я надеюсь, что у главы политсовета нашей партии Виктора Медведчука получится освободить хоть кого-нибудь. И сейчас я не оставлю детей нашей страны в тюрьме из-за каких-то рейтингов", - добавил он.

Также Рабинович выразил недовольство тем, что в Украине преследуют его сторонников.

"За то, что Медведчук достает людей из тюрем, на него открывают уголовные дела. За то, что он и Бойко договариваются с главой "Газпрома" о снижении цен на газ для Украины, на него открывают дела... Я никого не агитирую, но нужно понимать, что такой бред происходит – и происходит, увы, уже при новом президенте", - резюмировал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что партия Рабиновича и Медведчука среди лидеров парламентской гонки.

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