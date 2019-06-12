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Тимошенко раскрыла детали встречи с Зеленским

среда, 12 июня 2019, 21:07
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12 июня лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об ее деталях она рассказала в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Тимошенко, она сошлась во мнении с главой государства в вопросах досрочных парламентских выборов и реальных изменений, которых ждут украинцы.

"Относительно выборов и преобразований в экономике и социальной сфере – мы единомышленники. Наша команда вместе сделает все возможное, чтобы следующие 5 лет для Украины стали успешными и чтобы каждый человек почувствовал изменения как можно быстрее. Чтобы не отчеты были красивыми, а жизнь людей", – сказала она.

Во время переговоров Тимошенко предложила, чтобы "Батькивщина", "Слуга народа" и "Голос" объединились для борьбы с "монстрами коррупции" режима бывшего президента Украины Петра Порошенко, которые будут баллотироваться по мажоритарным округам.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Тимошенко рассказала о пополнении в семье.

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