Мертвые души Зеленского: назван самый коварный внутренний враг Украины

Российский политолог Андрей Пионтковский рассказал, кто является самым коварным врагом внутри Украины, кроме внешнего, России.

Свое мнение на этот счет он озвучил в блоге на сайте Радио Свобода.

"Я ничего не знаю о комике Зеленском, кроме того, что он мне не нравится как актер. Но с каждым днем избирательной кампании все более проясняется политтехнологический проект "Зеленский". Представьте себе эдакий "Ночной дозор Зеленского", коллективный портрет тех толстошеих вождей, которых нам так или иначе уже представили: Богдан, два Шефира, Стефанчук, Коломойский, Ткаченко, Тищенко, Мулик, Спивак... В их биографиях и в их речах читаются жажда бабла и соблазнительных прелестей власти, запредельный цинизм, готовность принимать любое обличье, служить любому хозяину и абсолютное равнодушие (как и у физического Зеленского) к идее украинской государственности, если не прямое отторжение этой идеи.Уверяю вас, "Зеленский" приведет в Раду пару сотен таких же мертвых душ. Информированные журналисты называют проходную сумму для его рядовых мертвечуков – от 500 000 до 1 000 000 долларов", - рассказал он.

Политолог уверен, что "Зеленский" технологически искусно приведет их во власть голосами тех позволивших дважды использовать себя украинских патриотов, которые снова проголосуют за полюбившегося им актера Зеленского и его романтического персонажа Голобородько.

"Так в Раде парадоксально может оказаться большинство, отражающее взгляды капитулянтского меньшинства", - уверен эксперт.

Как сообщал "Апостроф", ранее Пионтковский спрогнозировал цугцванг Путина.