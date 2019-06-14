RU  UA  EN

пятница, 14 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Политика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

14 июня

17:21
Зеленский назначил командующих Нацгвардии и Госпогранслужбы
17:13
Объединенные силы националистов рассказали о целях участия в парламентских выборах
17:00
Гороскоп на завтра: Раки будут сомневаться в себе, а Весам придется поработать
16:59
Мертвые души Зеленского: назван самый коварный внутренний враг Украины
16:58
Зеленский собрался на Донбасс: подробности и дата
16:50
Рабинович рассказал, как консорциум Украины и РФ поможет снизить цену газа для населения
16:46
Топалов оригинально поздравил Тодоренко с днем рождения и пожелал ей новых детей
16:39
Что сейчас происходит с водой на побережье Одессы: появилось фото, сделанное из космоса
16:28
Итальянский клуб предложил за лидера сборной Украины солидную сумму
16:28
Июньская аномалия: появились фото и видео мощного снегопада в России
16:11
Правительство приняло важное постановление для запуска энергорынка с 1 июля
16:06
ВСУ получили новейшую версию "птички" для разведки на Донбассе: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Мертвые души Зеленского: назван самый коварный внутренний враг Украины

пятница, 14 июня 2019, 16:59
переглянути новину українською

Российский политолог Андрей Пионтковский рассказал, кто является самым коварным врагом внутри Украины, кроме внешнего, России.

Свое мнение на этот счет он озвучил в блоге на сайте Радио Свобода.

"Я ничего не знаю о комике Зеленском, кроме того, что он мне не нравится как актер. Но с каждым днем избирательной кампании все более проясняется политтехнологический проект "Зеленский". Представьте себе эдакий "Ночной дозор Зеленского", коллективный портрет тех толстошеих вождей, которых нам так или иначе уже представили: Богдан, два Шефира, Стефанчук, Коломойский, Ткаченко, Тищенко, Мулик, Спивак... В их биографиях и в их речах читаются жажда бабла и соблазнительных прелестей власти, запредельный цинизм, готовность принимать любое обличье, служить любому хозяину и абсолютное равнодушие (как и у физического Зеленского) к идее украинской государственности, если не прямое отторжение этой идеи.Уверяю вас, "Зеленский" приведет в Раду пару сотен таких же мертвых душ. Информированные журналисты называют проходную сумму для его рядовых мертвечуков – от 500 000 до 1 000 000 долларов", - рассказал он.

Политолог уверен, что "Зеленский" технологически искусно приведет их во власть голосами тех позволивших дважды использовать себя украинских патриотов, которые снова проголосуют за полюбившегося им актера Зеленского и его романтического персонажа Голобородько.

"Так в Раде парадоксально может оказаться большинство, отражающее взгляды капитулянтского меньшинства", - уверен эксперт.

Как сообщал "Апостроф", ранее Пионтковский спрогнозировал цугцванг Путина.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Итальянская забастовка: почему Гройсман саботирует решения Зеленского

Реформаторы, олигархи и прочий бизнес: кто есть кто в команде Зеленского

Нам предлагали услуги по разрешению дела в департаменте Горбатюка - адвокат судьи Татькова

Важно наказать Порошенко, чтобы каждый последующий это видел - Сергей Лещенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: