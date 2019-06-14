Зеленский назначил командующих Нацгвардии и Госпогранслужбы

Президент Владимир Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардии, а Сергея Дайнеко - главой Госпогранслужбы Украины.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства 14 июня.

Балан родом из Ивано-Франковской области. До 2010 года был начальником управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины. С 18 апреля 2014 года был заместителем командующего НГУ.

До назначения Дейнеко был заместителем директора Департамента оперативной деятельности в Администрации Госпогранслужбы Украины. Также он принимал участие в боевых действиях на востоке Украины, где отстаивал Луганскую область.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский назначил экс-министра экономического развития Украины Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром".