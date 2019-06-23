​Новая коалиция действий должна показать результативность в течение 100 дней после выборов - Тимошенко

Для того чтобы изменить старую систему, реально перестроить и возродить Украину, нужна не только максимальная консолидация проевропейских патриотических сил в парламенте, но и ответственность политиков за свои обещания перед народом.

Об этом Юлия Тимошенко отметила в прямом эфире телеканала ICTV.

"Миссия президента - собрать всех в одну команду, прекратить делить, разделять по каким-либо признакам. И так же страну объединить. Тогда в парламенте будут мощные силы из людей, которые могут иметь свежий взгляд, с тех опытных профессиональных команд, которые служили и служат стране и которые точно знают, что с первого дня надо делать. И не тренироваться годами, а действовать с первого дня", - убеждена она.

И у "Батькивщины" уже есть пошаговый план действий для возрождения Украины - Новый курс. Политическая сила Юлии Тимошенко хочет предложить этот документ как основу коалиционного соглашения новой коалиции действий.

"Мы считаем, что если люди первые 100 дней после выбора в парламент и формирования правительства не почувствуют результатов - это будет означать снова потерянное время. Это единственная в стране стратегия, которая разрабатывалась последние годы украинскими интеллектуалами: учеными, экономистами, финансистами. И мы предложили новому президенту, чтобы в новой Верховной Раде была создана коалиция действий, потому что обещаний уже достаточно, коалиция действий, где можно совместить новизну и опыт", - сказала она.

Юлия Тимошенко убеждена, что чем быстрее изменится эта Верховная Рада, правительство, руководители силовых структур, тем быстрее можно будет начать реальные изменения в стране.

"Я твердо верю, что Украина может стать равной среди равных в европейском сообществе. Я хочу этому посвятить свою жизнь, чтобы наше с вами поколение при жизни увидело успешную красивую Украину", - подытожила председатель партии.