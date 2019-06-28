В руководство СБУ назначен топ-чиновник времен Януковича: фото и видео

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов назначил заместителем начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью генерал-майора Анатолия Калюжняка, который подпадает под люстрацию.

Об этом говорится в материале "Слидство. Инфо".

Отмечается, что информации о назначении Калюжняка нет на сайте ведомства, но данные подтвердила пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская.

По данным журналистов, Калюжняк уже занимал аналогичную должность в СБУ в течение нескольких лет - с 2010 по 2013 год, а генеральское звание получил от экс-президента-беглеца Виктора Януковича незадолго до событий на Майдане. После Революции Достоинства Калюжняк уволился и работал помощником народного депутата.

Экс-руководитель департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко утверждает, что Калюжняк не может занимать государственные должности, ведь подпадает под закон "Об очистке власти".

В то же время журналисты проанализировали состояние семьи Калюжняка. По официальным данным, него есть только гараж на Хмельнитчине, но его родные владеют тремя квартирами и двумя паркоместами в престижном жилом комплексе на Печерских холмах Киева. На порталах недвижимости отмечается, что этот дом имеет собственный охраняемый двор, двухуровневый подземный паркинг и гостевую стоянку.

"Сам Анатолий Калюжняк, вероятно, живет в объединенных из двух квартир апартаментах. Оформлены они на его жену… . Стоимость подобных по размеру квартир с ремонтом в этом доме составляет, например, 275 000 долларов. Дочь генерал-майора 25-летняя Ольга также имеет двухкомнатную квартиру в этом жилом комплексе - в соседнем подъезде", - говорится в материале.

В собственности семьи Анатолия Калюжняка также есть дом в пригороде Хмельницкого, откуда он родом. Дом расположен на территории относительно нового коттеджного городка, хотя само здание не выглядит обжитым.

Семья Калюжняка имеет также несколько элитных внедорожников. В частности, на генерал-майора записана последняя модель AUDI Q8. Дочь генерала Ольга Калюжняк выбрала себе британский автомобиль - Range Rover 2018 выпуска.

Уточняется, что журналисты не нашли официальных источников доходов у семьи генерал-майора, позволяющих вести такой образ жизни. В биографии Калюжняка, которая есть в открытом доступе, говорится, что он всю жизнь строил карьеру в СБУ.

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