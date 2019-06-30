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У Яценюка гневно отреагировали на новую волну фейков в сети

воскресенье, 30 июня 2019, 14:21
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За ложь и ее распространение должна и будет неизбежно наступать ответственность в определенный законом способ.

Об этом заявили в пресс-службе Арсения Яценюка, комментируя появление в сети очередных информационных провокаций на тему проекта "Стена".

В частности, в пресс-службе отметили, что неоднократно суды разоблачали информационных провокаторов.

Одним из них является пользователь сети Шнайдер. В декабре прошлого года суд признал, что Шнайдер у себя на ФБ распространил ложь, что Яценюк "живет в шикарном доме на берегу океана" и "вывел из Украины за границу миллиарды". Суд обязал это лицо опровергнуть ложь.

Пресс-служба заявляет, что на днях Шнайдер снова распространил провокационную информацию с целью дискредитировать проект "Стена" и лично Яценюка. За это, как говорится в заявлении, против него будет выдвинут новый иск.

Также соответствующий судебный иск получит Ирина Угрюмова за распространение лживой информации в ФБ о том, что семья Яценюка проживает за пределами Украины и владеет незаконными доходами.

"Стоит обратить внимание на то, что "уши Москвы" буквально торчат на сайтах, которые "вентилятором" раскинули лживые публикации в интернете. Достаточно обратить внимание на текст на одном из "интернет-бачков", где ясно и очевидно, что слово пост переведено с русского как "должность", хотя речь шла о посте в ФБ (см. скриншот). Показательно, что отрабатывая годами деньги ФСБ, провокаторы даже не научились делать грамотные переводы, чем выдают своих хозяев и заказчиков", - говорится в заявлении.

В пресс-службе подчеркивают, что Яценюк проживает и работает в Украине.

"Его жена Терезия работает психологом в государственной больнице в Киеве. Родители проживают в Черновцах. Паспортов иностранных государств не имеют", - отмечается в заявлении.

В то же время, пресс-служба обратится к администрации ФБ с требованием заблокировать упомянутых провокаторов.

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