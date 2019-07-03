Стало известно решение суда по "антифашистскому" концерту на "Интере"

Суд постановил, что в скандальном концерте на телеканале "Интер", в котором рассказали о фашизме в Украине, нет признаков пропаганды государства-агрессора и дискредитации людей, которые боролись против нацистской и советской оккупаций.

Об этом говорится в решении Окружного административного суда Киева.

Таким образом, суд удовлетворил иск телеканала к Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Концерт был показан 9 мая. Во время мероприятия ведущие неоднократно делали резкие заявления, что не понравилось телезрителю.

После концерта некоторые граждане и партия "Украинская Галицкая партия" обратились в Службу безопасности Украины.

Как сообщал "Апостроф", активисты подожгли "коктейль Молотова" у офиса "Интера" в Киеве в знак протеста.