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ВСУ убивает: стало известно, что спикер Зеленского сказала на допросе в ГПУ

среда, 03 июля 2019, 18:42
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Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель 1 июля приходила на допрос в Генеральную прокуратуру, но отказалась давать показания.

Об этом сообщает издание "theБабель".

Мендель вызвали на допрос в качестве свидетеля для разъяснения ее "публичных высказываний".

"Во время допроса Мендель отказалась давать показания, указать источник информации, отметив, что сам допрос является политизированным и может быть использован против нее, хотя заданные следователем вопросы не касались личной жизни, а были направлены на разъяснение ее действий как лица, уполномоченного обнародовать официальную позицию главы государства", - говорится в ответе ГПУ.

Напомним, 6 июня в прямом эфире телеканала "1+1" в ток-шоу "Право на владу" Мендель заявила, что есть случаи, когда украинские военные, отвечая на провокации террористических группировок, стреляют по гражданским объектам, в результате чего гибнут мирные жители.

"Очень часто наши военные поддаются на провокации. Когда стреляют из жилого дома, школы, садика, любого места, где находятся гражданские люди. И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом гибнут наши люди, украинцы. Собственно, речь шла о том, чтобы не поддаваться на провокации", - сказала она.

После этого в ГПУ отметили, что на этом фоне заявления Мендель об обстрелах бойцами ВСУ жилых домов могут использоваться Россией в информационной войне против Украины.

В ведомстве приняли решение о дальнейшем действие в связи с отказом Мендель от дачи показаний. Так, ГПУ направила запрос в Офис президента. В документе попросили уточнения: высказывалась ли Мендель как официальное лицо или озвучила свою личную позицию, и откуда у нее данные о том, что украинские военнослужащие "допускают обстрелы гражданских объектов на востоке Украины".

Как сообщал "Апостроф", спикер президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель попала в международный скандал из-за назначения.

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