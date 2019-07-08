Тимошенко озвучила план остановки трудовой миграции из Украины

Для того чтобы поощрить украинцев жить и работать на Родине, нужно не только поднять экономику и увеличить доходы по крайней мере до уровня Польши (в 3,5 раза), но и модернизировать образование и создать современную систему здравоохранения.

Об этом в эфире радио "Первое национальное" заявила Юлия Тимошенко.

При этом она отметила, что первые результаты работы новой власти украинцы должны почувствовать как можно быстрее. По ее словам, начать надо со снижения тарифов и обеспечения старшего поколения достойными пенсиями.

"Необходимо создавать коалицию действий из современных проевропейских сил. У нас есть шанс, чтобы быть счастливыми, чтобы поднять страну и людей. И наша команда готова этому служить", - заверила Тимошенко.

Она напомнила, что команда "Батькивщины" на протяжении пяти лет разрабатывала стратегию действий - "Новый курс", и готова предложить ее как основу для плана неотложных шагов новой власти, чтобы обеспечить результат, ощутимый для каждого украинца уже за первые месяцы его работы.