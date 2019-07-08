RU  UA  EN

понедельник, 8 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню
Политика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

8 июля

08:55
Расчленил и выбросил: в Запорожье ловелас устроил зверское убийство
08:45
Тимошенко озвучила план остановки трудовой миграции из Украины
08:36
Боевики открыли огонь по мирным жителям на Донбассе: фото
08:19
Свитолина - Мартич: онлайн видео трансляция
08:17
NewsOne отреагировал на скандал вокруг телемоста с Россией
08:14
Это телемина: в Киеве собирают две акции протеста против телеканала Медведчука
08:00
День памяти святых Петра и Февронии и именины Василия: какой праздник 8 июля
07:47
Скандал с отменой выборов в Раду: Верховный суд поставил точку
07:29
Боевики устроили бойню из артиллерии: есть погибший и раненые
07:11
В Грузии разразился скандал из-за матерного обращения к Путину: видео
06:50
Военные на внедорожнике раздавили легковушку в Киеве: фото и видео
06:30
Гороскоп на 8 июля: Близнецам придется поменять планы, а Скорпионов затянет рутина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Тимошенко озвучила план остановки трудовой миграции из Украины

понедельник, 08 июля 2019, 08:45
переглянути новину українською

Для того чтобы поощрить украинцев жить и работать на Родине, нужно не только поднять экономику и увеличить доходы по крайней мере до уровня Польши (в 3,5 раза), но и модернизировать образование и создать современную систему здравоохранения.

Об этом в эфире радио "Первое национальное" заявила Юлия Тимошенко.

При этом она отметила, что первые результаты работы новой власти украинцы должны почувствовать как можно быстрее. По ее словам, начать надо со снижения тарифов и обеспечения старшего поколения достойными пенсиями.

"Необходимо создавать коалицию действий из современных проевропейских сил. У нас есть шанс, чтобы быть счастливыми, чтобы поднять страну и людей. И наша команда готова этому служить", - заверила Тимошенко.

Она напомнила, что команда "Батькивщины" на протяжении пяти лет разрабатывала стратегию действий - "Новый курс", и готова предложить ее как основу для плана неотложных шагов новой власти, чтобы обеспечить результат, ощутимый для каждого украинца уже за первые месяцы его работы.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Саммит Украина - ЕС в Киеве: один из результатов уже известен

В ближайшие недели Путин будет провоцировать ситуацию в Украине - генерал назвал цель

Абсолютная победа "Слуги народа" на выборах в Раду – плохо для страны - Дмитрий Гордон

Цены на электро­энергию: как новой власти не допустить коллапса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: