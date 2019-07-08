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Тимошенко раскритиковала идею о телемосте между украинским и российским телеканалом

понедельник, 08 июля 2019, 10:33
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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что проведение телемоста между российским и украинским телеканалами - это информационная атака, составляющая гибридной войны против нашего государства, а "говорить надо", когда будут выведены войска и восстановлен контроль на границе Украины.

Об этом Юлия Тимошенко заявила на своей странице в Facebook.

"Сейчас - самое то время, когда должны немедленно действовать президент Украины, Совет нацбезопасности и обороны, Служба безопасности. Надо быстро и жестко реагировать на попытки информационно атаковать Украину. У нового президента Украины сверхсложная задача - обезвредить информационное оружие, которое запустил на территорию Украины предыдущий президент. Сейчас его заявления с истерическим осуждением телемоста выглядят цинично, учитывая, что он сам этот мост и построил", - отметила лидер "Батькивщины".

Свое слово должен немедленно сказать Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания и журналисты канала Newsone, убеждена председатель партии.

"Самое время дать себе ответ на вопрос, готовы ли вы стать на защиту Украины на своей линии фронта. Просто подумайте, как этот телемост будут смотреть наши воины на передовой, матери и дети погибших героев, ветераны АТО, судьбы которых искалечены войной. Искать путь к победному завершению этой войны нужно. Но не с ножом в спине", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

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