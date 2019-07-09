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Минздрав снова бросает тяжелобольных пациентов умирать - Дубиль

вторник, 09 июля 2019, 08:30
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Минздрав ничего не делает для спасения жизней тяжелобольных украинских пациентов и пытается переложить вину на депутатов.

Об этом в своем блоге на сайте "Киеввласть" заявил заместитель председателя ВО "Батькивщина" Валерий Дубиль.

Народный избранник напомнил, что в прошлом году он вместе с командой боролся за жизнь тяжелобольных украинцев, которых Минздрав не хотел отправлять на лечение за границу, потому что "не было денег", хотя деньги, как оказалось, были. Он подчеркивает, что в этом году ситуация повторяется, ведь денег осталось максимум на 40 человек и Минздрав уже предупредил,что остальные (а это 235 на сегодня) человек получит лечение только в 2020 году.

"Если человеку врачи прогнозируют месяц жизни без этого лечения - то кого они собираются лечить в 2020 году?" - пишет народный избранник и добавляет, что программа лечения за рубежом должна быть временной мерой: "Замминистра Супрун в парламентском комитете по вопросам здравоохранения обещала успеть подготовиться к запуску трансплантаций в Украине до конца 2018-го. Однако, они не только не начались через непрофессиональные действия Минздрава, но и те остановились, что в стране были, как я и предупреждал", - отмечает Валерий Дубиль.

Представитель "Батькивщины" также напомнил о провале программы по развитию трансплантации прошлого года, когда вместо освоить 112 млн и запустить программу Минздрав за 9 месяцев пустил их на закупку оборудования и создание программного обеспечения. Валерий Дубиль прогнозирует, что в этом году выделенные 112 млн может ждать та же судьба.

"А еще - травля чиновниками Минздрава развалила трансплантации в "Охматдете" - люди просто уволились.Уникальный врачебный коллектив не может лечить маленьких пациентов из-за коррупции в Минздраве", - продолжает он.

Нардеп убежден, что 80% тяжелобольных украинцев могли бы получать лечение в Украине, если бы не действия Минздрава, ведь именно столько нуждаются в трансплантации органов. Такие операции в Украине обошлись бы в 2-2,5 меньше, а это позволило бы пролечить больше людей. Зато, "украинский бюджет кормит бюджеты соседних стран", - считает заместитель председателя ВО "Батькивщина".

"Сейчас Минздрав, уже традиционно, пытается переложить вину на депутатов, которые должны, как и в прошлом году, срочно искать дополнительное финансирование на спасение этих тяжелобольных пациентов.

Будем разбираться в ситуации, как и в прошлом году. Уже в новом составе парламента я инициирую создание рабочей группы по изысканию неиспользованных Минздравом остатков средств и буду добиваться от коллег назначения только профессионального министра, который решит системные проблемы в работе Минздрава и даст украинцам надежду на выздоровление", - резюмировал Валерий Дубиль.

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Раздел: Политика Тема: Медицина
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