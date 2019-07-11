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Известный социолог рассказала, что ждет "очарованных" Зеленским

четверг, 11 июля 2019, 13:50
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Известная социолог Ирина Бекешкина уверена, что восторг от новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в скором времени сойдет на нет.

Об этом сообщает Тиждень.

"Конечно, очарование Зеленским очень быстро пройдет. Если посмотреть на послевыборный опрос КМИСа, первые ожидания избирателей от него - снижение тарифов. Может, и снизят, не знаю, но эти ожидания слишком завышены", - уверена она.

В подтверждение своему тезису она напомнила, как разочаровались в бывшем президенте Викторе Ющенко.

"Я, кстати, теперь не видела, чтобы ездили Киевом авто и сигналили: "Зе-лен-ский!". А "Ю-щен-ко!" - такое было. Ющенко вообще воспринимался как "божок". И разочарование наступило уже до конца года. Правда, тогда состоялся коррупционный скандал", - отметила социолог.

Упомянула Ирина Бекешкина и 50% Петра Порошенко.

"И что произошло со страной, когда разочаровались? Да ничего. Я этого не боюсь. Повторю, опаснее все-таки считаю управленческий хаос. Когда назначать на должности любого, кто попадется. Надо все-таки осторожно к этому подходить. Я знаю, что в исполнительной власти, в департаментах есть очень хорошие молодые управленцы. И изменить всех только потому, что нужны новые? Назначать надо тогда, если есть лучшие, а не просто "своих", - резюмировала она.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, чего украинцы ожидают от Зеленского в первые 100 дней.

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