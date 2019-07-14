Фигурант "янтарного дела" Поляков игнорирует суд и продолжает баллотироваться в Раду - СМИ

Через два месяца, 12 сентября, в Печерском районном суде Киева будет слушаться так называемое "янтарное дело", фигурантом которого, среди прочих, является народный депутат от партии "Народный Фронт" Максим Поляков.

Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.

Уголовное производство № 42016000000003712 было открыто 28 ноября 2016 года, по факту получения неправомерной выгоды при содействии иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

Досудебное расследование по делу длилось почти два года. Его осуществляли детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины.

В октябре 2018 года обвинительный акт по "янтарному делу" был передан в суд.

В частности Полякову, который является подозреваемым по делу, инкриминируется ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Предварительное судебное заседание по делу состоялось в июне этого года. Впрочем, прокуроры жалуются, что обвиняемые не являются в суд и о причинах своей неявки суд не сообщают.

Между тем Поляков проводит активную предвыборную кампанию на 101-м округе в Кировоградской области, и снова хочет попасть в Верховную Раду.