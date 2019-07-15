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На Закарпатье силовики устроили охоту на "нечистых" кандидатов: много задержанных

понедельник, 15 июля 2019, 12:40
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В понедельник, 15 июля, на Закарпатье правоохранители начали спецоперацию по задержанию лиц осуществляют подкуп избирателей.

Об этом сообщает директор общественной организации "Мой город - Ужгород" Федор Шандор на своей странице в Facebook.

По его словам, массовые задержания начались в 07:00. Подозреваемым в подкупе вручили подозрения - им грозит от 3 до 7 лет заключения с конфискацией имущества.

"К сожалению среди задержанных есть многодетные матери и сельские учителя и врачи, и даже представители правоохранительных органов... Известно об аресте лиц в Виноградовском, Ужгородском и Иршавском районах", - написал Шандор.

Также он подчеркнул, что спецоперация продлится до 21 июля включительно.

Как сообщал "Апостроф", в городе Попасная, Луганской области, выявили избирательную пирамиду, которую организовал один из кандидатов в народные депутаты по округу 107,им оказался Сергей Рыбалка, член фракции "Радикальной партии" Олега Ляшко в парламенте, который идет на выборы как самовыдвиженец.

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