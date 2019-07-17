У Зеленского создают Совет против цензуры

Офис президента Украины объявил о создании Совета по вопросам свободы слова. Информацию об этом озвучил заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко.

"Нам важен диалог с медиасообществом, поэтому мы запускаем работу Совета. Он будет собираться регулярно", - сказал он.

В состав Совета будут входить по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ.

Цель нового органа - помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, проявления цензуры. Кроме того, Совет будет следить за защитой прав журналистов. Для этого в Раде будут представители силовых ведомств и медиаюристы.

Кроме того, такие Советы могут быть созданы при каждой областной государственной администрации.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская писательница и певица Ирена Карпа высказала свое мнение о законопроекте про запрет матерных слов.