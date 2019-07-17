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Зеленский устроил перепалку со своей противницей из-за малоросса: видео
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Зеленский устроил перепалку со своей противницей из-за малоросса: видео

среда, 17 июля 2019, 17:25
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Николаевского облсовета Викторией Москаленко, которая называла его во время избирательной кампании "малороссом", и устроил с ней дискуссию перед камерами журналистов.

Соответствующее видео публикует "НикВести".

В ходе визита на "Николаевский судостроительный завод" 17 июля журналисты задали вопрос президенту о высказываниях главы областного совета Виктории Москаленко, которая во время президентских выборов в комментариях в социальной сети Facebook назвала его "малороссом", призывая снять свою кандидатуру с выборов.

"Я вообще к критике нормально отношусь. Я живой человек, я сам критиковал, поэтому я считаю, что это нормально. Но я не знаю Викторию, я не знаю, кто это такая. Виктория со мной сегодня познакомилась первый день", - сказал Зеленский.

Однако президент все же поинтересовался у Виктории Москаленко, чем он ей не нравится.

"Я малоросс? Вы серьезно считаете, что я малоросс?" — спросил он.

"Я так не считаю. Просто на тот момент поддерживала Порошенко", – ответила Москаленко.

Также президент отметил, что, наверное, "тогда он был малороссом, а сейчас исправился". На что Виктория Москаленко попросила президента суметь доказать обратное.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 17 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Николаев, где успел поскандалить с местными чиновниками.

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