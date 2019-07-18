В Минске договорились про обмен пленными с боевиками ДНР-ЛНР: названы важные цифры

18 июля во время переговоров в Минске стороны договорились об обмене заложниками в формате 208 на 69.

Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске Роман Безсмертный.

По его словам, украинская сторона готова к обмену в любую минуту.

"Мы могли даже сегодня сделать этот обмен. Это поддержали представители ОРДЛО. Но отрицали представители Москвы.

В конце концов договорились проводить процедуру правовой чистки. В эти 208 и 69 входят лица из разных категорий правовой очистки - от нескольких дней до нескольких месяцев. Но процедура запущена, достигнута договоренность 69 на 208", - рассказал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что трехсторонняя контактная группа на переговорах в Минске договорилась о дате нового перемирия на Донбассе и проведении подготовки к обмену пленными.