Венгры на Закарпатье влипли в историю из-за карты Украины: фото и заявление СБУ

Служба безопасности Украины начала расследовать возможное посягательство на территориальную целостность Украины со стороны венгерского издания Kárpátalja.

Как говорится в сообщении пресс-службы Управления СБУ в регионе, на титульной странице издания Закарпатская область была изображена в пределах избирательных округов, в которых баллотируются кандидаты в народные депутаты от венгерского меньшинства.

На карте населенные пункты с компактным проживанием венгерского нацменьшинства были раскрашены в цвета венгерского национального флага. Условно регион был отделен от остальной территории области.

В СБУ считают, что такие действия могут спровоцировать сепаратистские настроения в среде венгерского национального меньшинства.

Процессуальное руководство по данному делу осуществляет прокуратура Закарпатской области.

Ранее "Апостроф" сообщал, что разгорелся скандал из-за визита на Закарпатье главы венгерского МИДа.