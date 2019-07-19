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Грановский эмоционально обратился к жителям Харькова из-за выборов

пятница, 19 июля 2019, 20:43
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Кандидат в народные депутаты Александр Грановский призвал харьковчан сделать осознанный выбор в воскресенье, 21 июля.

Свою позицию он обнародовал на странице в Facebook.

Политик отметил, что в Харькове прошла действительно грязная предвыборная борьба с использованием недостоверной информации в СМИ, технических кандидатов и других "черных" политтехнологий. В связи с этим Грановский обратился к жителям Харькова с просьбой сделать осознанный выбор во время голосования, не поддаваясь эмоциям.

"Харьковчане имеют полнейшее право сделать свой выбор, и никто не сможет заставить сделать другой. Единственное, о чем я хочу попросить - взять себя в руки и на секунду задуматься, не поддаваться необъяснимым эмоциям, приоткрыть разум и протрезветь, если вдруг опьянели. Давайте 21 июля в это воскресенье не опозоримся", – написал он.

Грановский отметил, что предвыборная парламентская кампания имеет много политических новшеств. Например, как указал нардеп, на этих выборах большую роль играет бренд партии, а не самого кандидата.

"Но не странно ли, когда оценка электоральных симпатий кандидата без учета партийной поддержки может составить 0.9%, а добавив стоимость политического бренда, такой кандидат становится заметным в общей зачетной таблице", – отметил политик.

Грановский также уточнил, что на этих парламентских выборах участвует мажоритарным кандидатом на округе №169 (Харьков, Киевский и часть Московского районов) без какой-либо партийной поддержки.

"Я самостоятельный человек, все свои решения я принимаю только сам и мне никто для этого не нужен. Я умею нести ответственность за свои слова и поступки", – отметил он.

Грановский также сообщил, что социологи зафиксировали снижение до 12% рейтинга недоверия жителей Харькова к нему. По словами политика, причина этого кроется в эффективной работе на благо города и отсутствие конфликтов.

"Мне невероятно приятно по-человечески, что люди, увидевшиеся со мной, чаще всего кардинально поменяли свое мнение, и я хорошо знаю, каким оно было ранее. Когда я приехал в Харьков, уровень недоверия ко мне у горожан был довольно высокий, что вполне объяснимо, принимая во внимание то обстоятельство, что Харьков совсем меня не знал, а вчера этот важный для политика показатель составил 12%. И это моя заслуга. Я спал по несколько часов в день с одной только целью - доказать людям, что я эффективный, прогнозируемый, грамотный и воспитанный человек", – рассказал он.

Напомним, в июле Грановскому удалось модернизировать почтовые отделения "Укрпочты" в Харькове без бюджетных растрат. В помещениях сделали капитальный ремонт, а Фонд Грановского предоставил пандусы, шрифты Брайля и тактильные стопперы.

В июне, как сообщает "112 Украина", народный депутат вместе с местными властями Харькова и правоохранительными органами инициировал масштабную борьбу против распространения наркотиков в городе. К слову, Грановский также пользуется поддержкой городского главы Харькова Геннадия Кернеса. По словам мэра, городу нужны инициативные народные депутаты, которые умеют отстаивать интересы харьковчан.

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