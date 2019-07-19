Польша пояснила решение не приглашать Путина на 80-летие начала Второй мировой

Польша не пригласила президента РФ Владимира Путина на годовщину начала Второй мировой войны (1 сентября) из-за того, что он является лидером страны, которая ведет вооруженную агрессию против соседних государств.

Об этом заявил вице-премьер Польши Яцек Сасин.

Польская пресса отмечает, что на 80-ю годовщину начала второй Мировой войны в Польшу пригласили лидеров стран НАТО, Европейского Союза и Восточного партнерства.

По словам Сасина, также на мероприятиях будет присутствовать президент США Дональд Трамп.

Всего здесь ожидают приезда как минимум десяти мировых лидеров.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Варшаве неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в квартиру, в которой проживают украинцы, приехавшие на заработки.